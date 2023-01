Une pépite romande à Barcelone – La relève du basket suisse s’appelle Dayan Nessah À 16 ans, le Genevois fait son trou chez le grand FC Barcelone au point qu’un premier contrat professionnel lui tend les bras. Rencontre avec le potentiel successeur de Thabo Sefolosha et Clint Capela. Jérémy Santallo

Dayan Nessah et sa famille mettent tout en œuvre pour que le jeune joueur réalise ses rêves sportifs. MAGALI GIRARDIN



«Tu verras quand tu vas le rencontrer: c’est un tueur.» Ces mots appartiennent à Sevag Keucheyan. L’agent le plus célèbre du basket helvétique n’a pas raconté de sottises. «C’est très clair dans ma tête, raconte Dayan Nessah, à qui le FC Barcelone vient de proposer son premier contrat professionnel. Je veux gagner ma place dans la rotation de l’équipe première l’été prochain, puis des titres avec elle. Ensuite? Je rêve de la NBA et du top 5 de la draft lorsque je pourrai m’y présenter, en 2025 ou 2026.» Difficile de planter un décor plus ambitieux.