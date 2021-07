Qui va remplacer Patrice Bosch? – La relève des Aigles se retrouve sans entraîneur Après le départ du coach des juniors élites à Lugano où il sera l’adjoint de Chris McSorley, le club genevois est à la recherche de son successeur. En attendant, l’équipe est dirigée par François Bernheim, responsable du développement des Aigles. Christian Maillard

Patrice Bosch ne pouvait pas refuser l’offre de Chris McSorley… PIERRE MAILLARD

Après le départ de Patrice Bosch à Lugano, qui sera l’adjoint de Chris McSorley à la reprise, l’équipe des juniors élites de Ge/Servette se retrouve sans entraîneur. Qui va le remplacer? Il y a des candidats qui se sont manifestés. Mais aux Vernets, rien n’a encore été décidé.

En attendant, c’est le responsable du développement de la relève des Aigles, François Bernheim qui va assurer l’intérim et se charger de l’équipe double championne de Suisse en 2018 et 2019, le temps de trouver, durant cette phase de transition, le successeur du Québécois.

Responsable du développement du club, c’est François Bernheim qui va assurer l’intérim. GEORGES CABRERA

«On est en réflexion qui risque de durer une semaine, un mois ou un an, à nous d’analyser la situation et de prendre la meilleure décision pour le club et surtout pour les joueurs», explique François Bernheim, qui aura le soutien d’Eric Walsky, l’ancien joueur des Aigles et de Lausanne HC, engagé cette saison, notamment, comme assistant des U20 et «Skills advisor», ou si vous préférez conseiller des compétences du club alors qu’Igor Fedulov est le chef des U17.

Eric Walsky est de retour aux Vernets mais juste comme entraîneur assistant des juniors élite. PIERRE MAILLARD

‹‹C’est comme un joueur qui décide de jouer plus haut, c’était une belle opportunité pour lui. On ne pouvait pas le bloquer.›› François Bernheim, responsable du développement de la relève de Ge/Servette

«Le départ de Patrice n’était pas prévu mais il a reçu une offre qu’il ne pouvait pas refuser, renchérit le responsable du mouvement jeunesse des Aigles. C’est comme un joueur qui décide de jouer plus haut, c’était une belle opportunité pour lui. On ne pouvait pas le bloquer. On est surtout content pour lui.»

Arrivé du Québec en 2019 pour remplacer Patrick Emond, promu avec la première équipe des Aigles, Patrice Bosch a laissé un bon souvenir à Genève. Ne reste «plus» qu’à lui trouver un successeur.

