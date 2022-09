Handball – La relégation en LNB n’a pas plombé l’élan du CS Chênois Avec Juan Basmalis Gomez, maintenu au poste d’entraîneur, et le renfort de plusieurs joueurs, les handballeurs genevois ont attaqué la nouvelle saison en gagnant leurs deux premiers matches. Pascal Bornand

Comme huit autres joueurs, le Français Baptiste Malfondet (N o 36) est resté fidèle au CS Chênois. PIERRE ALBOUY

C’est un nouveau championnat, moins huppé, qui a commencé pour Chênois, de retour en LNB après une saison difficile dans l’élite du handball helvétique. «Bien sûr, ça a été dur. La cascade de défaites, la blessure de notre top scorer Maxym Strelnikov, notre échec en play-out contre RTV Bâle. On s’y attendait un peu, on n’était sans doute pas assez prêts pour faire le grand saut. Mais on n’a jamais baissé les bras et on a beaucoup appris», confie Juan Basmalis Gomez.