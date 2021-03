Atelier d’écriture – La «reine Elizabeth» livre ses secrets pour écrire un bon polar L’auteure américaine Elizabeth George, trente romans policiers à son actif, publie «De l’idée au crime parfait». Pascale Zimmermann Corpataux

«On peut trouver toutes sortes de conseils et de recommandations relatifs à l’écriture d’un roman. Mais aucun ne sera utile si l’auteur en herbe manque de rigueur. La rigueur, c’est la capacité à retarder la gratification. C’est faire ce que vous devez en premier, et ce que vous voulez en second. Tous ceux qui ont réussi le savent.» Elizabeth George ne plaisante pas avec le processus créatif. À l’un de ses étudiants, qui laissait entendre qu’écrire selon sa méthode extrêmement structurée n’avait rien de bien folichon, l’auteure rétorqua qu’elle n’avait pas besoin de divertissement dans sa vie, mais de défis et d’une source d’épanouissement: «L’amusement est éphémère. L’épanouissement, en général, ne l’est pas.» Et paf! voilà le jeune blanc-bec remis à sa place.

À 72 ans, la «reine Elizabeth», trente romans policiers à succès au compteur, marque une pause dans la création de ces polars psychologiques haletants qui lui apportent le succès depuis «Enquête dans le brouillard» en 1990, pour partager sa méthode de travail avec tous ceux qui voudraient s’y frotter. Comment créer des personnages crédibles? Approfondir leur personnalité? Construire des dialogues? Dessiner un univers intérieur? Agencer une scène décisive?

Capter chaque détail

Publier «De l’idée au crime parfait» revient pour l’Américaine à tenir un atelier d’écriture. Plutôt que de théoriser dans le vide, elle a choisi de décortiquer l’un de ses meilleurs romans, «Le Rouge du péché», paru en 2008. Elle y met en scène son duo d’enquêteurs très typés, Thomas Lynley et Barbara Havers, et les confronte à la mort d’un jeune homme s’adonnant à la grimpe sur les falaises de Cornouailles.

La Cornouailles… Aucun Américain sans doute ne connaît mieux la Grande-Bretagne qu’Elizabeth George. Elle y crapahute en toutes saisons et c’est par elle que ses lecteurs connaissent chaque petit village du Lancashire, chaque quartier de Londres, Guernesey, tous les châteaux décrépis et toutes les fleurs du bocage. Pour documenter finement ses ouvrages, l’auteure arpente sans fin la campagne anglaise, prend mille photos et consigne soigneusement les détails qui l’intriguent. Voilà pour le décor.

Besoin vital

Elle peuple ensuite ses pages de figures dont elle cisèle la psychologie. Une feuille de route, toujours la même, guide la construction de chaque protagoniste. Besoin vital et démarche pathologique des personnages sont ainsi cernés et disséqués. Elizabeth George sait comment s’y prendre: ne détient-elle pas un master en psychopédagogie? Au cours de son atelier d’écriture, elle qui a enseigné toute sa vie glisse des mises en garde, confiant sa méfiance pour les flash-back et les «moulins à paroles». À la fin de chaque chapitre, la romancière propose aussi des exercices pratiques à ses élèves, pas à pas.

«Étrangement, l’idée de contrôler la situation permet de libérer mon côté créatif.» Elizabeth George, auteure de romans policiers

Il ressort de son ouvrage didactique que le mode opératoire de la serial writer se résume à deux mots: planification et organisation. «Ma vie est une succession de listes, confesse-t-elle, et mes pensées fonctionnent par catégorisation. Je peux tout ramener à une question d’organisation. Mon cerveau est programmé comme ça, je suis vouée à raffoler des papeteries, des boutiques de bureautique et de rangement […].»

L’auteure elle-même s’en étonne: «Étrangement, l’idée de contrôler la situation permet de libérer mon côté créatif et de le laisser s’exprimer dans les parties qui impliquent de l’écriture en flux de pensée. Ces moments d’illumination arrivent toujours à point nommé, parce que l’hémisphère gauche de mon cerveau est satisfait par la discipline que je me suis imposée, au lieu de céder au fouillis de la création […]. Tout ce que je mets en place a pour but […] de m’aider à dépasser mes peurs, faire taire les voix du doute et activer mon hémisphère droit.»

Chaque matin, cinq jours par semaine, le réveil d’Elizabeth George sonne à 4 h 50. Assise à sa table de travail, elle se fixe des objectifs quotidiens: écrire 5 pages de brouillon, 50 feuillets du deuxième jet, deux analyses de personnages ou dix scènes du canevas. Pas très excitant, peut-être, mais bigrement efficace! Après cette master class, on piaffe: à quand une nouvelle enquête des inspecteurs de New Scotland Yard?