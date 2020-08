Sortir – La reine des bons plans à Genève Sandrine Busca a créé la plateforme genevepascher.com, qui répertorie les événements et activités dans le canton à prix tout doux. Lorraine Fasler

Sandrine Busca, fondatrice du site Genève pas cher. Pierre Albouy

«Genève» accolé à «pas cher» pourrait s’apparenter à un oxymore. La ville est en effet classée 9ᵉ dans le «palmarès» des villes les plus coûteuses du monde, selon le baromètre Mercer, qui communiquait son classement annuel en juin. Mais des adresses abordables existent, comme le montre le site genevepascher.com, créé par Sandrine Busca. Depuis deux ans, elle répertorie des centaines de bons plans culturels, sportifs ou gastronomiques dans le canton. Plus de 300 établissements et quelque 400 événements sont référencés, pour beaucoup gratuits ou à prix doux.

Budget plus serré

Après dix ans comme responsable communication chez Migros France et un passage par le journalisme local et gastronomique, Sandrine Busca a créé cette plateforme inspirée par sa situation personnelle. «Une fois séparée, mon budget est devenu plus serré, avec deux filles à charge. Mais je suis très active, je voulais continuer à sortir», explique-t-elle.

On trouve sur le site des restaurants où manger pour moins de 20 francs, des espaces de loisirs pour les enfants, comme la Maison de la créativité (qui rouvrira le 24 août), où la demi-journée se monnaie 3 francs, ou diverses activités sportives proposées par des Communes ou la Ville. Le discgolf, les cours d’Urban Training, en passant par de la location de vélos, figurent parmi les offres gratuites. La culture n’est pas en reste. Le Musée des sciences propose par exemple trois parcours d’orientation gratuits, ludiques et éducatifs pour les plus jeunes. Des espaces de coworking ou des parkings à prix cassés sont aussi listés.

Même quelques adresses de luxe sont proposées. Ainsi, le menu gourmand en trois services du restaurant étoilé Le Flacon est à 55 francs à midi, du mardi au vendredi.

«On a la chance, à Genève, d’avoir énormément d’offres. Mais encore fallait-il prendre le temps de les rassembler pour les faire connaître. Je teste beaucoup de lieux avec mes filles de 19 et 6 ans, et mes amis qui me servent de cobayes, sourit-elle. Je nourris aussi le site de recommandations d’internautes.» Et ils sont près de 4000 à suivre la page Facebook du même nom.

Carte de membre

Sandrine Busca se dédie à «Genève pas cher» et continue de développer le concept. Son business model? Un site gratuit avec une formule sous forme d’abonnement. En achetant pour 60 francs par an le Pass Java (qui n’a rien à voir avec la boîte de nuit), le membre bénéfice de rabais supplémentaires. «Je ne voulais pas être payée par les établissements, afin de garder mon objectivité et ma liberté. Je leur offre donc de la visibilité en échange de rabais pour mes abonnés», explique-t-elle. En parallèle, cette hyperactive organise aussi divers événements comme des afterworks ou des randonnées. Parmi les prochaines visites agendées: une balade à la lumière de chandelles LED dans la Vieille-Ville de la Genève calviniste, le 19 août, nuit de la Nouvelle Lune.