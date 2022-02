Série colombienne sur Netflix – «La reina del flow», c’est Dumas à Medellín Entre quartiers pauvres et réussites artistiques, la vengeance de Yeimy s’accomplit au rythme du reggaeton. Benjamin Chaix

Sur Netflix, «la reina del flow» fait partie du top 10 des séries les plus vues dans le monde. DR

Abo Netflix, Apple, Arte, Amazon… Nos conseils de streaming du mois On pourrait entrer à reculons dans cette série-fleuve étiquetée telenovela. Une première saison de 82 épisodes, une seconde de 89, chacun d’eux durant quarante-cinq minutes, ça fait réfléchir avant de se lancer. Diffusée pour la première fois en Colombie en 2018, la série a eu un succès prodigieux dans ce pays et dans toute l’Amérique latine. Il fallait ça pour que Netflix mette les deux saisons à la disposition de ses abonnés. Ceux-ci ont vite mordu. «La reina del flow» fait partie du top 10 des séries les plus vues sur la plateforme dans le monde.

À l’énoncé des mots «flow», «dembow», «reggaeton», certains pourraient passer leur chemin sans chercher à comprendre. En apprenant que l’action virevolte entre les quartiers pauvres de Medellín, les rutilantes maisons de production de la musique urbaine locale et les repères d’horribles narcotrafiquants sans foi ni loi, on peut connaître un légitime réflexe de recul. Où met-on les pieds? En plus, la première saison commence dans une prison américaine où règne la violence et coule le sang.

Émotions fortes

Cela dit, il y a quelque chose dans «La reina del flow» qui aide à laisser derrière soi ses préventions. La musique est au cœur de cette série. Très entraînant et dansant, le reggaeton est fait de flow et de dembow, mots intraduisibles utilisés tels quels de Porto Rico à Miami et de New York à Medellín. Les paroles des chansons, souvent lancées presque sans reprendre son souffle, à la manière du rap, parlent d’émotions fortes et de sentiments tourmentés. Un rythme souvent chaloupé leur confère une chaude couleur latine.

Bercée par cette mixture sonore entêtante, l’histoire de la jeune Yeimy Montoya s’inscrit dans la grande tradition des vengeances patiemment accomplies, de cette sorte de plat que l’on mange froid, comme l’a si bien montré Alexandre Dumas dans «Le comte de Monte-Cristo». La personne offensée est donnée pour morte et la voilà qui réapparaît sans être reconnue, peaufinant sa revanche dans un monde où bien des choses ont changé depuis qu’une longue captivité l’en a coupée.

L’offenseur est Carlos Cruz alias Charly Flow, un jeune chanteur des quartiers pauvres égaré par un succès précoce et perverti par un oncle racketteur et narcotrafiquant. L’offensée, Yeimy Montoya, est une adolescente douée pour la composition et rapidement broyée par son premier amour et l’affreux oncle de ce dernier. Tournée en grande partie à Medellín, qui montre à la fois ses dangers et son «éternel printemps», la série signée Rodrigo Lalinde et Liliana Bocanegra précipite le spectateur dans une suite de péripéties brillamment jouées par Carlos Torres (Charly) et Carolina Ramirez (Yeimy), et bien d’autres. Que de larmes, que de suspense, que de brio. Au 54e épisode de la saison 2, la passion de l’auteur de ces lignes n’a pas tiédi. Encore 35, allons-y vite!

