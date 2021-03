Biodiversité – La régulation des cerfs crée la polémique Les opposants aux abattages des cervidés s’insurgent. Le Conseil d’État doit donner son aval. La question pourrait rebondir au Grand Conseil. Antoine Grosjean

L’association Pro Natura s’est exprimée en faveur des tirs de régulation. Getty Images

Abattre des cerfs pour en limiter la population dans les bois de Versoix? Cette éventualité, révélée par la «Tribune de Genève», n’a pas fini de faire débat. Même si une majorité de la Commission consultative de la diversité biologique (CCDB) y est favorable, l’idée a des détracteurs dans divers camps. Si le Conseil d’État donne son aval, il n’est pas exclu que la question rebondisse au Grand Conseil.

«C’est déloyal de tuer les cerfs qui se réfugient à Genève pour être à l’abri des chasseurs», s’insurge Danièle Magnin, députée MCG, qu’elle représente à la CCDB et à la Commission de l’environnement du Grand Conseil. «Dans les bois de Versoix, l’État a abattu beaucoup de chênes centenaires, qui ont été transformés en copeaux pour le chauffage, et à la place, on a replanté des jeunes pousses. Je trouverais inadmissible qu’on tire des cerfs juste parce qu’ils broutent ces pousses. Si le Conseil d’État autorise les tirs de régulation, nous allons nous y opposer au Grand Conseil, peut-être en lançant une motion.»