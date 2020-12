Turkménistan – «La réglisse empêche le développement du coronavirus» Le président turkmène a assuré que la réglisse servirait de remède contre le coronavirus, nouvelle supposée recette miracle vantée par ce pays d’Asie centrale qui assure être épargné par la pandémie.

Il ne s’agit pas de la première fois que l’autoritaire président turkmène appelle à utiliser une plante médicinale pour lutter contre une pandémie (archives). KEYSTONE

«Des scientifiques de tous les pays recherchent actuellement des remèdes efficaces contre le coronavirus, menant de nombreuses études, et l’un d’entre eux pourrait être la racine de réglisse», a clamé samedi Gourbangouly Berdymoukhamedov, le président turkmène, lors d’une réunion ministérielle.

M. Berdymoukhamedov a assuré que «la réglisse empêche le développement du coronavirus» et que «même une faible concentration d’un extrait aqueux de réglisse a un effet neutralisant», sans apporter aucune preuve scientifique à ses déclarations.

Notant que le Turkménistan dispose «de réserves suffisantes» de réglisse, il a chargé l’Académie des sciences nationale de mener des études sur les effets bénéfiques supposées de cette plante aromatique également présente en Europe.

Fumigations

Il ne s’agit pas de la première fois que l’autoritaire président turkmène appelle à utiliser une plante médicinale pour lutter contre une pandémie dont le pays se dit pourtant épargné.

Depuis mars et des recommandations officielles en ce sens de Gourbangouly Berdymoukamedov, la population s’est tournée vers les fumigations de harmal, plante à l’odeur forte et aux supposées vertus médicinales, aussi appelé rue sauvage.

Le président turkmène, un habitué des initiatives visant à glorifier la faune et la flore de cette ex-république soviétique, avait ordonné des fumigations au harmal de «manière systématique». Le prix du bouquet de harmal a depuis explosé.

Se prémunir de la «poussière»

Pour se prémunir du Covid-19, les autorités sanitaires mondiales recommandent avant tout le port du masque, la distanciation sociale et des habitudes sanitaires, comme le lavage régulier des mains.

Au Turkménistan, il a fallu une visite d’une délégation de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) en juillet pour que de telles mesures et des restrictions publiques soient imposées, mais jamais le pays n’a admis avoir enregistré le moindre cas de coronavirus – même après que l’ambassadeur du Royaume-Uni à Achkhabad a annoncé souffrir du Covid-19.

Depuis l’été, les magasins non alimentaires et les restaurants sont fermés et la circulation des trains et bus limitée. La population a été invitée à porter des masques, officiellement pour se prémunir de la «poussière» et de «pathogènes» dont la nature n’a pas été précisée.

AFP/NXP