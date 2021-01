Espagne – La région de Grenade a été touchée par plusieurs secousses Le Premier ministre espagnol a lancé un appel au calme suite à des secousses survenues dans la nuit de mardi à mercredi dans le sud de l’Espagne.

La région de Grenade (sud de l’Espagne) a été touchée par plusieurs secousses dans la nuit de mardi de mercredi, sans faire de blessés ni de dommages matériels importants mais amenant le Premier ministre à lancer un appel au calme.

«Plusieurs secousses ont fait de nouveau trembler Grenade cette nuit. Je comprends l’inquiétude de milliers de personnes. C’est le moment de garder son calme et de suivre les indications des services de secours», a tweeté dans la nuit Pedro Sanchez.

Plusieurs images postées sur les réseaux sociaux montraient des habitants ayant enfilé des manteaux sur leurs pyjamas, sortis en pleine nuit dans la rue, malgré le couvre-feu en place à cause de la pandémie.

Selon l’Institut géographique national (IGN), les trois secousses ressenties mardi soir à Grenade et dans ses alentours étaient d’une magnitude comprise entre 4 et 4,3 sur l’échelle de Richter. Samedi, une secousse de 4,4 avait été ressentie à Atarfe et Santa Fe, à une dizaine de kilomètres.

Près de 300 secousses

Depuis début décembre, près de 300 secousses se sont produites dans la région, explique l’institut, dont une quarantaine ont été senties par la population. Seuls quelques dommages ont été constatés après la secousse de samedi comme des fissures sur les crépis ou la chute d’objets (livres, vaisselle) au niveau de l’épicentre, relève l’institut.

Mais cette «sismicité est habituelle» dans cette région, poursuit l’IGN, «notamment à l’intérieur de la zone centrale des cordillères Bétiques», massif montagneux du sud de l’Espagne, qui a l’activité sismique la plus importante de la péninsule ibérique, en raison de «la convergence entre la plaque africaine et euroasiatique».

«Les secousses superficielles de basse magnitude à magnitude modérée» y sont nombreuses mais d’autres présentent «occasionnellement une intensité significative», ajoute-t-il.

