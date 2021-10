Secours en Suisse – La Rega est intervenue près de 90 fois ce week-end Le beau temps s’est invité sur territoire helvétique de samedi à dimanche, ce qui a incité la population à réaliser des sorties en extérieur. Résultat: le nombre de missions effectuées par l’organisation de sauvetage a grimpé.

Maladies, accidents ou incendies, les missions de sauvetage ont été réalisées pour divers motifs. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Près de 90 missions de secours ont été menées ce week-end par les hélicoptères de la Rega, à l’échelle nationale. Les interventions concernaient des personnes en détresse, malades ou blessées. Le beau temps a incité les gens à sortir dans la nature.

Maladies aigües, vols de transfert d’un hôpital à un centre hospitalier ou suite à des accidents de montagne, de sport ou de circulation: les raisons des missions réalisées entre samedi et dimanche sont multiples, informe la Rega dans un communiqué diffusé lundi. Elles sont également jugées représentatives du «vaste champ d’intervention» de l’organisation.

Cette dernière est notamment intervenue lors de l’incendie d’une maison – qui a provoqué la mort de deux enfants – survenu dimanche soir à Leuzigen, dans le Seeland bernois. Deux hélicoptères ont été déployés.

L’organisation cite également le cas d’un homme blessé en forêt près de Jor (VD), samedi dans la matinée. Victime d’une chute alors qu’il rentrait depuis le chalet dans lequel il avait passé la nuit, le patient a pu être localisé et aidé par un médecin sur place, avant d’être évacué dans l’hôpital le proche, pour la suite de sa prise en charge.

L’intervention a été menée conjointement avec la colonne de secours de Montreux et un spécialiste du sauvetage héliporté du Secours alpin romand, reflétant ainsi la «collaboration optimale» de la Rega avec les partenaires.

Incidence de la météo

«De manière générale, le nombre de missions effectuées par les équipages hélicoptère reflète les conditions météorologiques et les activités de voyage et de loisirs de la population suisse et des touristes étrangers en Suisse», précise encore la Rega. Ce week-end, la météo affichait un temps ensoleillé et clément, ce qui a pu encourager les gens à mener davantage d’activités, et donc à faire davantage appel aux services de secours, a affirmé la Rega.

En moyenne, les équipages de la Rega sont intervenus auprès de 31 personnes par jour l’année dernière, selon le bilan des missions 2020.

ATS

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.