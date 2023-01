Avec la récente réforme du droit successoral, le Conseil fédéral et les chambres jouent aux rabatteurs en faveur des notaires, poussant ainsi la population à recourir de plus en plus au testament pour planifier les successions. Or, le véhicule testamentaire est lacunaire sur plusieurs aspects. Par exemple, quand il est olographe (manuscrit entièrement de la main du testateur), le testament ne nécessite pas pour être valable la présence de témoins ou de leurs signatures sur l’acte. En plus, le testament pourrait apparaître subitement après le décès du testateur, s’il était déposé auprès d’une personne ou d’une institution de confiance.

Quand le testament est public (rédigé sur ordinateur), le notaire donne lecture à voix haute du texte devant le testateur et ceux qui l’accompagnent, et appelle après coup deux salariés de son étude pour témoigner. Le rôle des témoins est limité à s’assurer que la personne leur paraît «capable de disposer». En pratique, ils vérifient que le client répond sans hésiter par «bonjour» à un «bonjour», et un «ça va bien» à «comment ça va?» en guise de confirmation. À noter qu’en France, le clerc du notaire ne peut pas être témoin des actes testamentaires de son employeur.

«Il serait nécessaire de faire évoluer le rôle du notaire.»

Le client qui souhaite opérer une sortie de fonds importante de son compte reçoit un appel téléphonique de deux personnes de la banque, selon une procédure appelée «call-back». Pas seulement pour s’assurer que c’est bien le client qui est derrière l’instruction et qu’il ne la donne pas sous la menace, mais aussi pour comprendre l’arrière-plan économique de la transaction.

S’agissant d’effectuer un testament qui pourrait porter sur l’ensemble d’une fortune familiale accumulée par plusieurs générations, ainsi que sur des revenus qui ne sont même pas encore réalisés, il est possible de passer par une procédure bien plus légère et potentiellement entachée de vices cachés.

Chaque année, les tribunaux traitent des dizaines de cas de contestations de testaments, ce qui prouve les carences et l’insuffisance de l’actuel dispositif légal. La nouvelle loi ne va faire qu’empirer la situation en multipliant le nombre de testaments. Les actes de mariages sont signés devant un officier de l’état civil, pourquoi un testament ne devrait-il pas l’être devant la justice de paix?

Dans la majorité des cantons, le notaire est un agent économique qui ne se soucie pas forcément de l’état physique ou psychique de son client désireux de déposer ses dernières volontés. Il serait nécessaire de faire évoluer le rôle du notaire. La présence d’un juriste salarié de la justice de paix à côté du notaire, comme témoin principal, n’est pas un luxe mais plutôt une nécessité pour réduire les risques de litiges entre héritiers. Il convient de poser toutes les questions au testateur. En cas de conflit à venir entre les héritiers, il est essentiel que la justice puisse se référer à des sources solides pour comprendre ce qui s’est réellement passé.

Elie Hanna Afficher plus Gérant de Hanna Family Office Sàrl, Genève.

