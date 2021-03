Instruction publique – La réforme du Cycle d’orientation se précise Dans une version de travail, la 10e année serait mixte, c’est-à-dire que tous les élèves seraient dans une même classe, avec des niveaux seulement dans deux matières. La 11e année serait divisée en deux sections. Sophie Simon

De nouvelles pistes sont explorées pour la réforme du Cycle d’orientations. Jean-Paul Guinnard

La réforme du Cycle d’orientation se dirige vers de nouvelles pistes, qui n’étaient pas encore d’actualité lors de la présentation officielle faite fin 2019. Pour rappel, actuellement, au primaire le système est hétérogène, tous les élèves suivent la classe ensemble, et le Cycle d’orientation (pour les élèves de 12 à 15 ans) est en revanche structuré en filières, c’est-à-dire que les élèves sont répartis dans des classes en fonction de leur niveau et peuvent évoluer. Le Département de l’instruction publique avait communiqué sur le futur retour du tronc commun en 9e année, sans toucher aux 10e et 11e années. Dans une version de travail, encore non validée, c’est maintenant un système de «mixité» qui se dessine selon nos informations.