Votation cantonale du 28 novembre – La réforme des horaires des magasins passe dans les invendus Les trois dimanches d’ouverture et l’heure de plus le samedi n’ont pas trouvé grâce aux yeux des Genevois. Eric Budry

La campagne précédent le scrutin a été intense, les uns ne parlant que des ouvertures, les autres uniquement des conditions de travail. LUCIEN FORTUNATI

C’est une courte défaite mais une défaite mortifiante pour la majorité du Grand Conseil (droite et MCG), pour le conseiller d’État Mauro Poggia qui avait déposé le projet de loi et plus encore pour les associations patronales du commerce de détail. Dimanche, Genève a refusé à 53,8% la révision de la loi sur les heures d’ouvertures des magasins (LHOM), que les syndicats avaient contestée en lançant un référendum. Le commerce de détail genevois doit par conséquent pour l’instant se passer des trois ouvertures dominicales supplémentaires prévues de même que de la prolongation du samedi de 18 heures à 19 heures et conserver la possibilité d’une nocturne à 21 heures le jeudi.