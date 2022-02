Grand Conseil genevois – La réforme de l’État patine. Le Centre contre-attaque Le parti propose des transferts aux associations et aux communes touchant l’Hospice et l’aide à domicile. Eric Budry

De gauche à droite: Xavier Magnin (conseiller administratif de Plan-les-Ouates), Delphine Bachmann (présidente cantonale du Centre) et Jacques Blondin (chef du groupe parlementaire). LUCIEN FORTUNATI

Le Centre (anciennement le PDC) veut recentrer l’État sur ses missions prioritaires et, si possible, alléger le budget du Canton. Et comme il estime que rien ne vient du Conseil d’État, il a planché de son côté, puis posé sur la table du Grand Conseil ses pistes de solution (elles sont à l’ordre du jour de la session de cette semaine). Il s’agirait principalement de décharger l’Hospice général et l’Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD) de certaines de leurs missions pour les confier aux communes ou à des associations.