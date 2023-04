Grand Conseil genevois – La réforme de l’aide sociale largement acceptée en commission Le projet phare de Thierry Apothéloz a été voté par une large majorité de la Commission des affaires sociales. De bon augure pour le vote en plénière par un parlement renouvelé. Rachad Armanios

Le projet porté par Thierry Apothéloz a reçu un premier feu vert. Reste à franchir le cap de la plénière du Grand Conseil. PIERRE ALBOUY

La réforme de l’aide sociale a reçu le feu vert de la commission des affaires sociales du Grand Conseil ce mardi soir. Elle a été acceptée par 12 oui, 2 non et une abstention. Le projet doit maintenant être soumis au nouveau parlement, dont les députés prêteront serment vendredi.

Au vu de cette nouvelle configuration, un retournement de situation est toujours possible, mais l’affaire est bien emmanchée. En effet, si le commissaire UDC a refusé le projet et que le PLR est divisé (deux oui, un non et une abstention), les autres partis ont tous voté pour.

En janvier, une majorité (droite et MCG) de la commission avait refusé de voter le projet de loi sur l’aide sociale et la lutte contre la précarité (LASLP) du magistrat Thierry Apothéloz, souhaitant se déterminer sans précipitation. La gauche y a vu une vexation pour amputer le bilan du conseiller d’État chargé de la Cohésion sociale en vue des élections.

L’impasse actuelle

La LASLP est partie du constat d’impasse du système actuel. Le nombre de bénéficiaires a crû de 76% entre 2010 et 2020, alors que la population n’a augmenté que de 9,6%.

La durée de l’aide sociale est passée de 22 mois en 2009 à 54 en 2020. Et aucune progression de l’insertion professionnelle n’a été relevée. Près de 3400 bénéficiaires de moins de 30 ans ne disposent d’aucune formation et le niveau de qualification des 50 ans et plus interpelle tout autant. La facture sociale a bondi de 58% en dix ans (+123 millions de francs par an entre 2010 et 2020).

La LASLP entend réduire la durée d’assistance et augmenter le taux de sortie en misant sur un renforcement de l’accompagnement social. Pour ce faire, la bureaucratie et les contrôles seront diminués. Un investissement de 30 millions au départ devrait déboucher à terme sur des dépenses réduites de 220 millions.

Thierry Apothéloz satisfait

Le projet favorise aussi les retours partiels à l’emploi, ainsi que les possibilités de formation et des reconversions. Enfin, toutes les communes devront avoir un dispositif de prestations minimales en termes d’information et d’orientation sociale.

«Je suis satisfait de voir ce projet structurant être en train d’aboutir, déclare Thierry Apothéloz. La commission a compris que si l’on ne change pas d’approche, les coûts financiers et humains ne cesseront de prendre l’ascenseur.»

Rachad Armanios est journaliste à la rubrique genevoise depuis août 2022 et couvre en particulier la politique cantonale. Plus d'infos

