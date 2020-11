Défauts de construction – La réfection du dépôt des œuvres d’art coûtera des millions La Ville de Genève estime que plus de 8 millions seront nécessaires pour refaire les chapes pourtant flambant neuves. Caroline Zumbach

Les entrepôts du Carré Vert, bâtis à la Jonction pour recevoir les collections des musées de la Ville de Genève, présentent un vice de construction. Georges Cabrera

Plus de 8,3 millions. C’est le coût provisoire estimé par la Ville de Genève pour refaire les chapes de son nouveau dépôt des œuvres d’art. Située sous le Carré Vert (sur l’ancien site d’Artamis), la récente structure qui comprend quatre étages, dont trois en sous-sol et a coûté près de 45 millions de francs, présente de nombreuses fissures et décollement (lire la «Tribune de Genève» du 7 novembre 2019). Or l’entreprise ayant réalisé la chape étant en faillite, il se pourrait que la Municipalité doive payer une partie ou l’intégralité de ces coûts.