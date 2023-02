Aide à l’Ukraine – La réexportation d’armes suisses tourne au gros foutoir Chaque parti ou presque y va de sa proposition pour assouplir la neutralité. Et à l’intérieur des partis, il y a des divisions. Notre tentative de résumé. Arthur Grosjean Correspondant au Palais fédéral

L’aide suisse à l’Ukraine devient un sujet épineux. URS JAUDAS

Faut-il autoriser les Allemands et les Danois à réexporter des munitions suisses et des chars grenadiers Piranha en Ukraine? Au début, les choses étaient plutôt claires: c’était non. Le Conseil fédéral s’appuie sur le droit de la neutralité pour justifier qu’on ne réexporte pas d’armes dans un pays en conflit. Ce serait contraire à l’égalité de traitement des belligérants.