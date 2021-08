Rescapée du mauvais temps – La récolte de pommes s’annonce bonne en Suisse Les pommiers ont résisté aux intempéries, contrairement aux autres cultures en Suisse. Leur rendement devrait être pratiquement similaire à celui de 2020.

Alors que les estimations sont réjouissantes pour les pommes, elles le sont moins pour les poires de table. KEYSTONE/SIGI TISCHLER

Contrairement à d’autres cultures, celles de pommes ont bien résisté au mauvais temps. La Fruit-Union Suisse (FUS) s’attend à une récolte de près de 120’000 tonnes de pommes de table. Les pertes de récolte devraient en revanche être plus grandes pour les poires.

Avec 120’091 tonnes de pommes de table (-1 %), le rendement devrait être pratiquement similaire à celui de 2020, précise la Fruit-Union Suisse. Il existe néanmoins de grandes différences entre les variétés.

Si la récolte des Gala, Golden Delicious et Braeburn devrait augmenter, celle des variétés Boskoop, Idared, Milwa, Elstar et Gravensteiner devrait nettement baisser. Ces cultures ont en effet été plus touchées par le gel et l’alternance de la météo.

Les estimations sont moins réjouissantes pour les poires de table. La récolte est estimée à environ 18’600 tonnes, ce qui n’équivaut qu’à 79% de la récolte de l’année dernière.

Les récoltes seront aussi inégales selon les régions. La Suisse centrale et le canton de Berne, fortement touchés par le gel et la grêle, s’attendent à une très mauvaise saison pour les fruits à pépins.

ATS

