Cela s’est passé ces derniers jours chez nous, à Lausanne, à Zurich et à Lucerne, pendant ou en marge de matches de Super League de football. Partout, des scènes similaires. Des individus cagoulés qui bastonnent d’autres individus cagoulés. Des bus endommagés. Des forces de l’ordre contraintes d’intervenir.

Abo Violence dans les stades Faut-il interdire le déplacement des supporters? Le retour du public dans les stades a malheureusement ramené cette petite minorité de personnes dont les spectateurs civilisés, la ligue, les clubs et les décideurs politiques se priveraient volontiers. La bonne nouvelle, c’est que, avec une pincée de concertation, un zeste de lobbying et une rasade d’unité, il est possible de proposer une recette pour détourner les cagoulés des stades. Comment la mijoter? En trois étapes.

Il faut d’abord que le transport des fans s’effectue uniquement en bus, sous le contrôle des clubs. Déposés devant le stade quelques minutes avant le début d’un match et encadrés par les services de sécurité, les cagoulés seraient moins tentés d’aller semer la zizanie en ville.

«Il faut qu’un accord intercantonal soit scellé entre les conseillers d’État en charge des Département de la sécurité et du sport pour imposer l’introduction des billets nominatifs sur l’ensemble du pays.»

Il faut ensuite que les clubs s’entendent pour supprimer les secteurs «visiteurs» et ne vendre que des places assises dans tous les stades de Super League. Le groupe étant la force des cagoulés, un cagoulé isolé ne devrait même pas exhiber sa cagoule.

Il faut enfin qu’un accord intercantonal soit scellé entre les conseillers d’État en charge des Département de la sécurité et du sport pour imposer l’introduction des billets nominatifs sur l’ensemble du pays. Un cagoulé identifié n’aurait plus de motivations pour se présenter dans un stade.

La formule a déployé ses effets positifs dans certains pays, dont l’Italie et la Turquie. Elle a également fait ses preuves dans les tournois organisés par la FIFA et l’UEFA. Il n’y a aucune raison objective pour qu’elle ne libère pas le football de ses intrus en Suisse. Il ne nécessite qu’un consensus entre les décideurs du monde du ballon et les élus.

Emmanuel Favre est rédacteur en chef adjoint des sports.

