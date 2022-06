Vogue du reportage en BD – La réalité s’invite toujours plus dans les cases Reportages, autobiographies, enquêtes: les auteurs puisent dans la vie. David Moginier

Fabien Toulmé a découvert la révolution pacifique libanaise de 2019 au gré d’un Salon de la

BD avorté. Éd. Delcourt

C’est une petite prouesse éditoriale qu’ont réalisée Mathieu Sapin et cinq de ses compères ce printemps. Suivre en BD la campagne électorale française à travers douze candidats et publier «Carnets de campagne» quinze jours seulement après le deuxième tour. En convainquant Louison, Dorothée de Monfreid, Kokopello, Lara et Morgan Navarro, Sapin a poussé plus loin son intérêt pour la BD reportage, un genre très à la mode.