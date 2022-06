Afrique – La RDC condamne le «soutien» par le Rwanda des rebelles du M23 La RDC accuse régulièrement Kigali de soutenir les rebelles du M23, qui ont repris les armes à la fin de l’année 2021, que le Rwanda dément.

Un soldat de la RDC, après des affrontements avec les rebelles, le 3 avril 2022. AFP

Le gouvernement de la République démocratique du Congo «condamne la participation des autorités rwandaises dans le soutien, le financement et l’armement» de la rébellion du M23, indique mardi soir dans un communiqué le ministère congolais de la Communication et des Médias.

«Nous défendrons chaque centimètre de notre territoire», ajoute le texte, diffusé au lendemain de la prise par les rebelles du M23 («Mouvement du 23 mars») de la localité de Bunagana, important centre de commerce situé à la frontière ougandaise, dans la province congolaise du Nord-Kivu (est).

Ce communiqué de presse du ministère de la Communication évoque dans un premier temps la visite de six jours en RDC du roi des Belges, dont la dernière étape s’est déroulée dimanche à Bukavu (Sud-Kivu), à l’hôpital du Dr Denis Mukwege, colauréat du prix Nobel de la paix 2018 pour son action en faveur des femmes victimes de viols dans cette région en proie aux violences des groupes armés depuis près de 30 ans.

«Apaisement des tensions»

Le médecin a évoqué «les multiples agressions dont est victime» la RDC. «La plus récente, qui se déroule encore sous nos yeux, est celle du groupe M23 dont le soutien du Rwanda est connu de tous depuis des décennies», a-t-il ajouté, cité par le communiqué.

«Le premier ministre belge, Alexandre De Croo, a quant à lui indiqué que nous avions le droit d’exiger de nos voisins que notre territoire soit respecté et que la Belgique tenait au respect strict de l’intégrité territoriale» de la RDC, poursuit le communiqué.

«Le gouvernement de la République démocratique du Congo condamne la participation des autorités rwandaises dans le soutien, le financement et l’armement de cette rébellion», poursuit-il. «Le roi Philippe de Belgique et la communauté internationale ont un rôle important à jouer pour installer urgemment une diplomatie régionale qui amènera à l’apaisement des tensions et à la résolution pacifique du conflit», ajoute le texte.

Rébellion à dominante tutsi vaincue en 2013 par Kinshasa, le M23 a repris les armes fin 2021, en reprochant aux autorités congolaises de ne pas avoir respecté un accord pour la démobilisation et la réinsertion de ses combattants. Les combats se sont intensifiés ces dernières semaines et Kinshasa a clairement accusé Kigali de soutenir cette rébellion, ce que le Rwanda dément. Lundi, après la prise de Bunagana, l’armée congolaise a accusé le Rwanda d’«invasion» de son territoire.

AFP

