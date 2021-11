Recette de saison – La ratatomne de Carlo Crisci La ratatouille est un plat d’été. Le chef de Cossonay la décline pour l’automne. David Moginier

Pour la présentation, Carlo Crisci cuit encore un potimarron entier recouvert d’une feuille d’alu, posé sur un lit de gros sel, environ une heure à 180 degrés. Il le décalotte, le vide et le farcit de sa ratatouille d’automne. Mais c’est facultatif… Pierre-Michel Delessert/Éditions Favre

La ratatouille est un plat d’été, on l’oublie parfois. Carlo Crisci en a ainsi fait une version automnale, avec des légumes de saison. Il en livre la recette dans son dernier livre sur les légumes (auquel j’ai eu l’honneur de participer), «Carlo Crisci sans chichi» (Éd. Favre). C’est sympa et original, non?

Ingrédients pour quatre: 200 g de potimarron, 200 g de racines de persil, 200 g de panais, 200 g de topinambours, 200 g de choux rouges, 1 figue, 1 oignon, 2 gousses d’ail, 1 citron confit, 3 cs d’huile d’olive, fleur de sel et poivre noir du moulin.

Pelez l'oignon et coupez-le en paysanne (un demi-centimètre). Écrasez les gousses d'ail. Lavez les légumes et coupez-les en cubes d'un demi-centimètre. Faites revenir l'oignon dans l'huile d'olive. Ajoutez l'ail et faites revenir. Puis ajoutez tous les légumes et continuez à faire revenir. Couvrez et laissez cuire une dizaine de minutes. Ajoutez ensuite la figue coupée en petits cubes, le zeste de citron confit coupé en brunoise et laissez cuire à nouveau une dizaine de minutes. Assaisonnez de fleur de sel et de poivre noir du moulin.

David Moginier couvre l'actualité gastronomique et des vins. Il est également coresponsable de la rubrique des portraits et est secrétaire général de la rédaction. @grizzlymog

