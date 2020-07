Les figures de la lutte contre le Covid 4/6 – «La rapidité et le côté sournois du virus m’ont surpris» Le professeur Laurent Kaiser, chef du service des maladies infectieuses, appelle chacun à prendre ses responsabilités. Sophie Davaris

Laurent Kaiser espère que la population s’implique afin d’éviter une deuxième vague et un reconfinement. Laurent Guiraud

On a peu entendu la voix grave et mesurée de Laurent Kaiser durant la crise. Aussi grand par la taille que discret de caractère, le chef du service des maladies infectieuses a lutté contre le coronavirus dans l’ombre. «Pendant plusieurs semaines, ce fut 7 jours sur 7», confie le professeur derrière le masque qu’il porte même dans son bureau. «J’ai le nez qui coule et je fais partie de ceux qui respectent les règles», lâche-t-il, inquiet de voir la population ne pas prendre la mesure de ce qui se passe et l’appelant à assumer ses responsabilités.