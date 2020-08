Animaux disparus – La rainette verte, victime type de l’urbanisation La jolie grenouille, qui n’a pas réussi à s’adapter aux profondes transformations du territoire, a totalement disparu du bassin genevois au début des années 80. Cathy Macherel

La rainette verte, dotée de ventouses aux pattes, a la particularité de grimper aux arbres et aux arbustes. Franck Vassen

Fermez les yeux, imaginez un batracien. Il y a de fortes chances que la représentation que vous vous en faites ressemble à une rainette verte, avec sa belle couleur criarde, plutôt qu’à celle d’un crapaud brun à pustules… Comme le dit Jacques Thiébaud, biologiste et expert des amphibiens au sein de la section genevoise du Karch, le centre de coordination pour la protection des amphibiens et des reptiles de Suisse, l’Hyla arborea, de son nom latin, bénéficie d’un «fort capital sympathie» auprès du public. D’autant plus que cette espèce présente une singularité: cet hylidé, pas plus grand que 5 centimètres et disposant de ventouses au bout des pattes, se plaît à escalader les arbres et les arbustes.