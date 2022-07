Lettre du jour – La rafle du Vel’ d’Hiv et la Suisse Opinion Courrier des lecteurs

AFP

Les Acacias, 17 juillet

Ce dimanche 17 juillet, en France, était célébrée «la Journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l’État français et d’hommage aux «Justes» de France». Cela coïncide naturellement avec les rafles de l’année 1942, dont celle du Vel’ d’Hiv, qui vit l’arrestation et la déportation de plus de 13’000 juifs, dont près d’un tiers d’enfants.

La commémoration de cette tragédie a fait, chez nos voisins, l’objet de nombreux articles de presse (dont une série encore en cours dans «M», le magazine du «Monde», sous la plume sensible et précise de Benoît Hopquin), d’émissions de télévision et de radio.

En Suisse, il y a quatre-vingts ans, soit début septembre 1942, la presse de notre pays, reprenant des informations anglaises, se fait, avec un certain retard, l’écho de la rafle. Les journaux helvétiques, usant du mot «razzia», parlent alors d’une trentaine de milliers de personnes arrêtées et déportées, hommes, femmes et enfants; ce chiffre est certes inexact, on le sait aujourd’hui, mais qui correspond pourtant aux 27’000 noms portés sur les listes de juifs devant être raflés.

«Le Confédéré» (paraissant à Martigny) du 11 septembre 1942, sous le titre «Le triste sort des juifs», signale aussi qu’en «France libre» une dizaine de milliers de juifs «internés dans les camps de concentration du Midi ont été expédiés en Allemagne», avant d’ajouter qu’on «s’explique d’autant mieux maintenant cet afflux de réfugiés à la frontière suisse ces temps derniers» ; «Le Confédéré» appelle également les autorités à suivre les «traditions d’hospitalité» suisses.

Rappelons hélas qu’en août 42, ces autorités avaient bouclé les frontières et décrété que les juifs ne devaient pas être considérés comme des réfugiés! Mais rappelons aussi, qu’à l’instar de quelques policiers à Paris ou ailleurs en France, qui prévinrent des familles juives de ce qui allait arriver ou qui tournèrent un instant opportunément la tête, laissant des personnes s’échapper, sur nos frontières des douaniers ou des soldats mobilisés, surent aussi regarder ailleurs au moment où des fugitifs franchissaient par exemple le Foron.

À l’heure où les derniers témoins disparaissent, il est plus que jamais nécessaire de ne pas oublier!

Eric Monnier, coauteur de «Retour à la vie: l’accueil en Suisse romande d’anciennes déportées françaises de la Résistance, 1945-1947», Alphil, 2013, et de «Noëlla Rouget la déportée qui a fait gracier son bourreau», Tallandier, 2020

