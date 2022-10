La voix d’un siècle – «La radio n’est pas qu’un média d’accompagnement, c’est une présence» Interview croisée de l’historien François Vallotton et du sociologue Olivier Voirol sur le média radiophonique, ses spécificités et ses mutations. Catherine Cochard

Olivier Voirol, sociologue et maître d’enseignement et de recherche à l’Université de Lausanne. Florian Cella

Simultanément à l’installation, il y a 100 ans, du premier émetteur radio de Suisse à Lausanne, d’autres en Europe et au-delà font entendre voix, sons et musiques. Pour mieux comprendre le contexte médiatique et les évolutions de ce qui était alors un nouveau média, faisons un pas de côté et croisons les regards. Celui de l’historien et professeur de l’UNIL François Vallotton, et celui du sociologue et maître d’enseignement et de recherche, à l’UNIL également, Olivier Voirol.