Auto – La R8 propulsion exige un pilotage rigoureux L’Audi R8 et son moteur atmosphérique à 10 cylindres font rêver. Une versionà deux roues motrices titille les pilotes, réels ou prétendus. Gil Egger

Le désir de sportivité pure s’accompagne du plaisir de rouler sans toit: sensations fortes garanties! Photos: G. Egger — AUDI-DR

Placer le moteur à l’arrière, près des roues motrices: l’architecture ne s’est pas répandue dans les voitures de Monsieur et Madame Tout-le-monde. Pour des raisons pratiques, la traction l’a emporté dans la majorité des cas. Dans la course automobile, cette configuration tout à l’arrière reste privilégiée, ce n’est pas pour rien que les Formule 1 ou leur pendant électrique Formule E lui restent fidèles. Elle est efficace, rien ne la supplante même si, dans les courses de voitures plus proches de la série, on trouve aussi des moteurs avant avec propulsion.