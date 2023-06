Exploitation des fonds marins – La quête des abysses menace des milliers d’espèces animales En exploitant le fond des océans pour extraire des matières premières, nous risquons de détruire des mondes inconnus, s’alarment les scientifiques. Tomasz Ulanowski - «Gazeta Wyborcza»

Cette photo de l’Université de Newcastle montre un rendu de la structure osseuse d’une espèce de poisson découverte en 2018, à 7000 m au-dessous du niveau de la mer. AFP

L’être humain creuse de plus en plus profond pour extraire des matières premières naturelles, dans une course effrénée vers le plafond de verre du progrès. En 2015, les scientifiques ont estimé que le capital biologique de la planète serait épuisé dans à peine 1000 ans.