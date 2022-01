Nouvelle émission sur la RTS – La «Question Q» s’élargit au genre En parallèle de l’exploration des sexualités, Christine Gonzalez prolonge la réflexion autour de la distribution des rôles sur les ondes de la Première. Rebecca Mosimann

La journaliste Christine Gonzalez est aussi présente sur France Inter dans «Par Jupiter», en parallèle de la RTS. RTS/Laurent Bleuze

Christine Gonzalez anime depuis trois ans «Question Q», un talk-show hebdomadaire consacré à toutes les formes de sexualité chaque vendredi soir sur la Première. La journaliste et ses chroniqueurs y abordent aussi bien l’éjaculation féminine que le coming in (le chemin intérieur pour accepter son homosexualité) ou encore la fidélité dans le couple.

«J’ai réalisé qu’on revenait souvent à la notion de genre. Quel rôle on distribue à chacun et chacune. À quel point c’est enfermant. Du coup, je me suis passionnée pour ces questions et j’ai saisi l’opportunité de les explorer plus en détail.»