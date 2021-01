Face-à-face – La question du voile Opinion Invité·e·s

HERRMANN

L’initiative populaire «Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage» sera soumise au vote des Suisses le 7 mars prochain. Yves Nidegger, conseiller national genevois membre de l’UDC à l’origine de l’initiative, et Laurence Fehlmann Rielle, conseillère nationale socialiste, confrontent leurs opinions sur cette question.

«Dissimuler son visage n’est pas un droit.»

Yves Nidegger Afficher plus Conseiller national UDC

Personne ne se choque de ce que la nudité intégrale soit proscrite dans l’espace public, voire sanctionnée pénalement au titre de l’exhibitionnisme (art. 194 CP), la liberté de se vêtir comme on l’entend trouvant sa limite acceptable dans le fait de ne pas pouvoir imposer unilatéralement à autrui jusqu’au dernier détail de son anatomie intime. Il en va de même du comportement corollaire, tout aussi indécent dans l’espace public, consistant à se soustraire intégralement à la vue d’autrui en dissimulant son visage de sorte à ne rien montrer de sa personne, privant ainsi unilatéralement ceux qui partagent le même espace public de tout accès de sa propre identité.

Cette forme extrême de non-vouloir vivre-ensemble est socialement problématique; elle oppose de plus un obstacle concret à l’exercice des fonctions régaliennes de l’État reposant sur la possibilité d’identifier les personnes à des fins de sécurité, notamment. Porter le vêtement de son choix relève à l’évidence de la liberté individuelle, protégée par la Constitution. Comme tous les droits constitutionnels, cette liberté ne peut être restreinte qu’à des conditions strictes: base légale, intérêt public et proportionnalité, entièrement réunies dans le cas d’espèce.

L’initiative populaire «Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage» fournit la base légale fédérale nécessaire, vise à renforcer le vivre-ensemble et la sécurité publique et respecte la proportionnalité. Tout comme son corollaire, l’interdiction de la nudité intégrale dans l’espace public, l’interdiction de dissimuler son visage est conforme à notre ordre juridique, elle ne pose pas le moindre problème en termes de liberté individuelle: aux deux bouts de l’extrême, l’État a le devoir de rappeler qu’à toute liberté individuelle correspond une limite et de définir celle-ci en regard d’un intérêt public prépondérant.

Dissimuler son visage n’est pas un droit. Les cantons qui ont déjà introduit l’interdiction de se dissimuler le visage dans leur législation sont là pour en témoigner: ils n’ont eu à ce jour qu’à s’en féliciter. Étendue au niveau fédéral, cette interdiction permettra aux forces de l’ordre de s’opposer plus efficacement aux hordes de vandales et autres casseurs encagoulés qui sévissent trop souvent impunément à l’occasion des manifestations sportives ou des cortèges de manifestants en commettant des actes de violence parfois extrêmes contre la police et contre les biens des particuliers, actes dont ils n’oseraient jamais se rendre coupables à visage découvert.

Sans résoudre tous les problèmes, la possibilité d’interpeller les casseurs au moment où ils dissimulent leur visage, plutôt que de se perdre en vaines recherches après que les violences et les dégâts ont déjà été commis et constatés, permettra aux autorités chargées de la sécurité de prévenir plus efficacement les actes de violence, voire de les dissuader, le courage n’étant pas la qualité première de ceux qui cachent leur visage avant d’agir.

«Non à une initiative inutile et dangereuse!»

Laurence Fehlmann Rielle Afficher plus Conseillère nationale PS

L’initiative du comité d’Egerkingen dite «pour l’interdiction de se dissimuler le visage» peine à dissimuler son islamophobie, son sexisme et son hypocrisie. Elle pourrait aussi mettre en péril une des mesures importantes de protection contre la Covid-19…

Après les minarets, les mêmes s’attaquent maintenant frontalement aux femmes musulmanes qui seraient systématiquement opprimées par leurs maris ou par d’autres membres de leurs familles en devant porter un voile intégral ou burqa. Ce vêtement n’attire certes pas la sympathie, mais dans le cas où il y aurait contrainte à le porter, le Code pénal prévoit déjà de sanctionner un tel comportement à l’article 181 CP.

Cette initiative est islamophobe car elle laisse entendre que les personnes de confession ou de culture musulmane dont un grand nombre sont suisses seraient mal intégrées dans notre pays et qu’elles voudraient imposer leurs coutumes vestimentaires. C’est une façon de les isoler et de les désigner comme n’étant pas «des nôtres».

Elle est sexiste car elle nie la capacité des femmes à choisir la manière dont elles s’habillent. Leur a-t-on seulement demandé leur avis à ce sujet? On retrouve les mêmes jugements de valeur chez ceux qui rejettent le port du voile, voire du foulard, que chez ceux qui estiment qu’une tenue trop légère justifierait le harcèlement sexuel. Le corps de la femme est ainsi instrumentalisé dans un sens comme dans l’autre. Les défenseurs de cette initiative prétendent que le sexisme viendrait d’ailleurs, des musulmans, des étrangers: or, notre histoire montre que l’oppression des femmes n’est pas un produit importé mais qu’elle a existé depuis des siècles et que l’égalité entre les genres n’est pas encore acquise.

Le port du voile intégral serait une atteinte à la dignité de la femme et les initiant·e·s se posent en défenseurs de ses droits. Mais ont-ils défendu le droit de vote des femmes dont on va bientôt fêter les 50 ans? Ont-ils promu l’égalité salariale? Ont-ils soutenu le congé paternité? Ont-ils dénoncé le harcèlement sexuel? Bien sûr que non! Au parlement, ils ont rejeté toute mesure émancipatrice. Pire encore! Pendant que des dizaines de milliers de femmes manifestaient le 14 juin 2019 lors de la grève féministe, l’UDC romande avait organisé un repas de soutien pour une fondation contre l’avortement.

Enfin, est-il cohérent d’inscrire dans la Constitution l’interdiction d’un vêtement porté par une infime minorité de femmes musulmanes, y compris quelques touristes des pays du Golfe?

Les initiant·e·s prétendent aussi vouloir garantir la sécurité en faisant l’amalgame entre port du voile intégral et terrorisme islamiste. Leur affiche de campagne est à cet égard scandaleusement éloquente!

Cette initiative n‘apportera pas plus d’égalité, ni plus de sécurité: elle ne contribuera qu’à diviser la population et à dresser les un·e·s contre les autres. Elle doit être clairement rejetée.