Cour européenne des droits de l’homme – La querelle sur l’élection complémentaire de mars 2021 ira à Strasbourg Philippe Oberson n’en démord pas. Selon lui, la candidature au second tour de Delphine Bachmann était illicite. Eric Budry

Le 28 mars 2021, le second tour de l’élection complémentaire du Conseil d’État avait vu s’affronter quatre candidats: la Verte Fabienne Fischer (qui l’emportera), l’indépendant Pierre Maudet, la PDC (Le Centre) Delphine Bachmann et l’UDC Yves Nidegger. LAURENT GUIRAUD

Le combat de Philippe Oberson continue. Ce citoyen, qui avait recouru – sans obtenir gain de cause en Suisse – contre la candidature de Delphine Bachmann au second tour de l’élection complémentaire du Conseil d’État affirme qu’il portera le dossier devant la Cour européenne des droits de l’homme. Il estime que la justice genevoise puis le Tribunal fédéral (TF) n’ont pas pris en compte un élément important de son argumentaire: un arrêt du TF de 2008 qui, il en est persuadé, lui donnerait raison.

«Je veux poursuivre car je crains que l’on se retrouve avec le même type de combine dans un an et demi lors des élections cantonales.» Philippe Oberson, citoyen genevois

Bref rappel des faits: le 28 mars 2021, quatre candidats ont participé au second tour de l’élection complémentaire du Conseil d’État genevois qui avait débouché sur la victoire de la Verte Fabienne Fischer. Parmi les quatre prétendants, Delphine Bachmann, la présidente du PDC (désormais devenu Le Centre), n’était pas présente au premier tour. Sa candidature figurait sur la liste déposée pour le premier tour par le PBD Yann Testa, lequel s’était retiré pour le second. Le 18 mars, Philippe Oberson avait déposé un recours devant la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice pour contester cette candidature. Un recours rejeté, tout comme ses appels devant le Tribunal fédéral.

Son interprétation

Ce que dit la loi genevoise sur l’exercice des droits politiques, c’est ceci: «Dans ce second tour, seuls peuvent déposer une liste les partis politiques, autres associations ou groupements qui ont participé au premier tour.» «Je veux poursuivre car je crains que l’on se retrouve avec le même type de combine dans un an et demi lors des élections cantonales, commente Philippe Oberson. Pour moi, il y a eu tromperie de l’électeur.»

Ce n’est pas l’avis de la Chambre constitutionnelle, qui a considéré, en octobre 2021, que «le PBD-GE, ayant, avec la liste «PBD Genève», participé au premier tour de l’élection complémentaire, pouvait par conséquent déposer, au second tour de cette élection, par son mandataire, une nouvelle liste incluant le PDC-GE et proposer comme candidate la présidente de ce dernier».

Pluie de recours

Philippe Oberson invoque un arrêt du TF de septembre 2008, dans lequel les juges fédéraux ont refusé à l’UDC genevoise de présenter un candidat au second tour de l’élection du Conseil administratif de Vernier parce que le parti n’en avait pas au premier. Pour lui, tant l’instance genevoise que le TF sont passés comme chat sur braise sur cet élément.

C’est pourquoi il annonce qu’il déposera quatre recours devant la Cour de Strasbourg d’ici quelques semaines. Avec l’espoir que la justice suisse soit contrainte de reprendre le dossier de zéro. Et également que quelques bonnes âmes l’aident dans ce combat qu’il mène jusque-là seul.

