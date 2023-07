La Commission européenne a pris le 5 juillet une décision majeure. Qui relance le débat et les controverses sur les OGM. L’Exécutif européen propose d’assouplir les règles sur l’usage des technologies génétiques pour les plantes. Elle veut, à la demande des géants de l’industrie des semences, favoriser la mise sur le marché de végétaux plus résistants au changement climatique et moins gourmands en pesticides.

En clair, elle ouvre la grande porte aux techniques de l’édition du génome, connues sous l’acronyme NTG (New Genomic Techniques). L’approche des NTG est différente des OGM conventionnels sur un point crucial: on n’introduit pas un gène étranger à la plante dans son patrimoine mais on modifie un ou plusieurs gènes d’une même plante de façon ciblée et à un endroit très précis.

«Ainsi, sous réserve d’un nombre limité de modifications, les nouvelles semences seront considérées comme «équivalentes» aux variétés traditionnelles.»

Les NTG ont été rendus possible par les fameux ciseaux moléculaires mis au point par Emmanuelle Charpentier, Prix Nobel de chimie en 2020. Depuis, toute une série d’autres outils cherchent également à influencer l’expression d’un gène ou à déplacer un gène dans l’ADN ou l’ARN d’une même espèce. Pour les promoteurs de ces technologies génomiques, la législation actuelle sur les OGM n’est plus adaptée. Au fond, les NTG ne feraient qu’accélérer des mutations que la nature effectue de manière aléatoire ou que l’homme réussit à obtenir depuis des décennies par hybridation et la sélection conventionnelle.

Cet argument de similarité avec les processus naturels fonde la décision de la Commission européenne. Ainsi, sous réserve d’un nombre limité de modifications, les nouvelles semences seront considérées comme «équivalentes» aux variétés traditionnelles. Elles devront toutefois être enregistrées dans une banque de données publique et étiquetées en tant que telles pour que les agriculteurs puissent faire leur choix. Une restriction de taille: aucune variété ne pourra prétendre être «bio».

Selon la Commission, les coûts de développement des graines NTG seraient fortement raccourcis (de dix à quatre ans) et cinq fois moins coûteux pour un maïs résistant aux pathogènes susceptible de réduire jusqu’à 80% l’usage des pesticides. Les opposants traditionnels aux OGM ne sont pas convaincus. Ils considèrent que ces techniques ne doivent pas déroger aux règles d’homologation des OGM et estiment que les semences NTG exigent des études plus approfondies sur les risques systémiques de disséminations ou de contaminations à d’autres espèces de plantes ou d’insectes.

L’Alliance suisse pour une agriculture sans génie génétique (qui regroupe toutes les organisations opposées aux OGM) plaide pour un maintien du statu quo (interdiction). Dans son rapport sur les nouvelles techniques de génie génétique dans le domaine non humain, datant de février 2023, le Conseil fédéral écrit que le principe de précaution demeure central dans la stratégie suisse.

Mais, et c’est nouveau, il entrouvre la porte à la possibilité d’un assouplissement de la législation pour certaines applications des NTG. Mais tout le monde comprend déjà que la Suisse va calquer la position qui sera retenue en définitive par l’Union européenne (la législation doit encore être approuvée par le Parlement européen). La décision sera éminemment politique.

Les milieux scientifiques – c’est dans leur nature – sont divisés sur les bénéfices potentiels et les risques. Beaucoup semblent reconnaître que la législation OGM doit évoluer pour tenir compte de ces nouveaux outils, utiles pour réduire l’usage des pesticides sans mettre en danger la sécurité alimentaire et améliorer la résistance à la sécheresse. Le dialogue de sourds sur les OGM semble pourtant inévitable. Et comme le dit Peter Rogowsky, directeur scientifique de l’Institut de recherche agronomique français (Inrae), «il n’est pas certain que le consommateur comprenne au final que l’édition du génome NTG et les OGM sont deux technologies très différentes».

