Découvertes surprenantes – La quatrième vague a répandu la mort à Pompéi Seuls deux tiers de la ville antique ont été fouillés. De nouvelles découvertes permettent de reconstituer avec précision la catastrophe. Alexandra Bröhm

On peut encore arpenter les rues de Pompéi, construites jadis par les habitantes et habitants de la ville. En arrière-plan, le Vésuve. Photo: Parco Archeologico di Pompei, Ministero della Cultura

Une explosion a déchiré le silence, les gens ont levé les yeux vers le ciel et la mort a surgi. C’est l’impression que l’on a en voyant les moulages en plâtre des victimes pétrifiées de Pompéi. Ce matin d’octobre 79 ap. J.-C., l’explosion du Vésuve semble avoir arraché les habitantes et habitants à leur quotidien. D’énormes quantités de cendres, de roches et de magma ont enseveli et anéanti la ville antique de Pompéi. Personne n’a survécu. C’est ainsi que l’on a longtemps résumé la catastrophe. Mais ce n’est pas ce qui s’est passé.