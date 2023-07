Santé publique – La qualité de l’air à Genève s’améliore peu à peu Depuis 2003, le nombre de polluants dans l’air ne cesse de baisser. Mais les épisodes de smog en été restent problématiques. Emilien Ghidoni

Une période de pollution atmosphérique dans la région genevoise. LUCIEN FORTUNATI

Les poumons des Genevois sont bien moins encrassés qu’il y a vingt ans. Entre 2003 et 2022, l’air du canton s’est libéré d’une quantité importante de particules fines et autres éléments toxiques. Dans les zones urbaines, la charge de polluants est passée de «très élevée» à «significative». Les communes suburbaines et rurales font encore mieux, en passant d’un niveau de pollution «marqué» à «modéré», selon les statistiques du Service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants (SABRA).

Une amélioration qui persiste malgré la reprise du trafic routier à la fin du confinement. «C’est une bonne conjoncture, analyse Aline Staub Spörri, directrice du SABRA. Par exemple, au niveau cantonal, le travail de l’État pour mettre en conformité les chauffages est en train de porter ses fruits.»

Pics de smog

D’autres phénomènes indépendants des autorités genevoises ont contribué à cette baisse de la pollution. «L’amélioration des technologies pour les voitures, l’arrivée de véhicules électriques, tout cela contribue à la réduction des taux de particules en suspension et de dioxyde d’azote», souligne la directrice.

Mais, malgré cette tendance positive, la qualité de l’air reste loin d’être parfaite. En été, les épisodes d’ozone (ou smog estival) restent fréquents. «L’ozone est formé à partir d’autres polluants, explique Aline Staub Spörri. Les fortes chaleurs et l’ensoleillement ont, de plus, tendance à favoriser l’apparition de ce gaz. Le réchauffement climatique pourrait contribuer à l’augmentation de ce gaz.»

Bonne nouvelle cependant: le taux de dioxyde d’azote, polluant qui est un précurseur de l’ozone, a chuté ces dernières années. «On connaîtra peut-être plus de jours avec du smog estival, mais ils seront probablement moins intenses», résume-t-elle.

«Les moyennes annuelles de particules de moins de 10 microns sont conformes aux valeurs limites […]. Mais celles des particules inférieures à 2,5 microns sont encore supérieures aux valeurs limites.» Aline Staub Spörri, directrice du SABRA

Même si la situation s’améliore, le SABRA a encore de nombreux défis à relever. À commencer par les particules fines. «Les moyennes annuelles de particules de moins de 10 microns sont conformes aux valeurs limites depuis plusieurs années. Mais celles des particules inférieures à 2,5 microns sont encore supérieures aux valeurs limites en milieu urbain. Il existe de plus des particules encore plus fines, pas encore incluses dans la législation de protection de l’air et pour lesquelles nous n’avons pas encore la technologie pour les caractériser correctement», regrette Aline Staub Spörri.

Mais le plus gros défi reste la diminution des polluants en général. «Les progrès technologiques ont beaucoup aidé à améliorer la qualité de l’air. Désormais, le Canton mise également sur les effets positifs induits par la transition énergétique et l’apport des énergies renouvelables. Les effets se feront sentir progressivement ces prochaines années. De plus, le SABRA reste attentif au retour du bois comme combustible. Il s’agit d’une source d’énergie renouvelable que nous encourageons, mais qui émet des particules dans l’air.»

Emilien Ghidoni est journaliste stagiaire à la Tribune de Genève depuis août 2022. Il couvre en particulier la commune de Vernier. Il est titulaire d'un Master en journalisme et d'un Bachelor en relations internationales. Plus d'infos @emilien_ghidoni

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.