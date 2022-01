Encre bleue – La puce à l’oreille Opinion Julie

La police genevoise recommande d’appeler le 117 en cas de tentative d’escroquerie par téléphone. Les personnes âgées sont particulièrement visées par les malfrats. KEYSTONE

Vous savez la nouvelle? La Thune du Cœur 2021 frise les 100’000 francs! Quand je vous disais qu’il y avait de quoi avoir les yeux qui brillent…

Si vous avez lu hier l’excellent article de mon collègue racontant la remise de La Thune aux associations et observé la photo qui l’accompagnait, vous êtes au parfum: mission accomplie, avec le sourire, merci à tous! L’argent récolté est entre de bonnes mains et sera vraiment utile à celles et ceux qui vivent dans de tristes conditions à Genève.

Jules peut retourner dans son boîton pour y roupiller tranquille jusqu’à l’automne prochain. Et moi je reprends le fil des histoires. Comme celle de Denise.

Cette dame, qui n’est plus toute jeune, a toujours son portable à portée de main, mais a conservé la ligne fixe de son domicile, sait-on jamais. Et c’est sur ce téléphone qu’un appel lui parvient vendredi. Curieuse, elle décroche.

Au bout du fil, une policière. La voix posée, sûre d’elle. Elle va droit au but: son fils est impliqué dans un grave accident de la circulation.

À cette nouvelle, Denise est à deux doigts de faire un sérieux malaise. La policière poursuit. Le fils ne se trouve pas à l’hôpital, mais dans un poste de police, face à un juge. Et pour cause: il roulait sans assurance voiture.

Là, elle tique. Ou plutôt, ça lui met la puce à l’oreille. Car elle connaît son fils. Jamais il ne ferait ça! La voix de l’autorité lui annonce alors qu’elle doit verser une caution pour éviter qu’il ne soit placé en détention.

«Ben voyons», pense la maman, qui appelle illico son fils sur le portable et constate qu’il n’est absolument pas en cabane. Se voyant démasquée, la «policière» raccroche au plus vite.

Encore toute remuée, Denise contacte la police, la vraie, pour dénoncer l’arnaque. Mais elle ne peut rien faire si l’appel est masqué. Ce qui est le cas. Donc pas d’enquête, regrette l’aînée. Restent ces quelques lignes pour mettre en garde des parents trop confiants…

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.