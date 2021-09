Nouvelle loi sur le tabac – La pub continuera de toucher les jeunes Le parlement finalise les derniers détails de son texte réglementant les produits du tabac. Une initiative visant à restreindre davantage la publicité sera soumise en votation. Benjamin Pillard

Ce lundi, le Conseil des É tats discutera à nouveau de la loi sur les produits du tabac, mais aussi de l ’ initiative populaire visant à restreindre la publicité pour ces produits. GETTY IMAGES

Ce lundi, le Conseil des États apportera les dernières retouches à la loi sur les produits du tabac (LPTab), pour un vote final aux Chambres en fin de semaine prochaine. Soit près de six ans après les premiers débats sur cette nouvelle réglementation. Dans la foulée, les sénateurs devront aussi se prononcer sur l’initiative dite des «enfants sans tabac» – déjà rejetée par le National (partis bourgeois) et le Conseil fédéral – et dont la votation populaire devrait être fixée au mois de février prochain.

Lancé par les principales organisations suisses de la santé, comme la Fédération des médecins suisses, la Ligue suisse contre le cancer ou la faîtière nationale des pharmaciens, et soutenu par le Conseil suisse des activités de jeunesse, le texte vise à interdire toute forme de publicité pour le tabac destinée aux jeunes. «C’est-à-dire sur les réseaux sociaux, internet, dans les journaux gratuits, ainsi que dans le cadre des festivals et événements», détaille Reto Wiesli, secrétaire général de l’association Médecins de famille et de l’enfance Suisse. «Nous savons qu’elle atteint très bien la jeunesse sur ces supports. Sauf que la loi discutée au parlement ne l’interdira finalement pas.»