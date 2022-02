Crise à Nyon – La proximité de la Municipalité et de son secrétaire interroge Le Conseil communal s’est étonné des relations d’une municipale avec l’un des protagonistes de la crise. Raphaël Ebinger

La municipale socialiste Stéphanie Schmutz est une amie proche du secrétaire municipal. Cette proximité suscite des interrogations de la part du Conseil communal, dans la situation de crise que traverse l’administration communale. Archives/Christian Brun

La Municipalité a-t-elle couvert le secrétaire municipal? L’accusation du SSP est récurrente depuis les révélations de la crise par «24 heures». Le cadre le plus proche de la Municipalité a accepté la sanction administrative recommandée par l’enquête de l’ancien juge Muller: un blâme avec menace de révocation.

À lire aussi Éditorial La Municipalité de Nyon dévoile ses faiblesses Abo Crise et chuchotements L’administration communale de Nyon à feu et à sang Abo Grand déballage politique Crise à la Ville de Nyon: «Je crois qu’on a touché le fond!» Lundi soir, le soupçon de complaisance de la Municipalité envers son collaborateur est revenu sur le tapis en questionnant la distance des élus envers cet homme au centre de la crise. L’indépendant Jacky Collomb s’est demandé si les liens amicaux entre la municipale socialiste Stéphanie Schmutz et lui n’était pas problématique. «Elle est marraine de sa fille et les deux mangent régulièrement ensemble. Cette proximité aurait pu alerter plus d’un juge. Car quelle est l’assurance que des indiscrétions n’ont pas été faites lors de ces rencontres?» L’élu faisait ici référence à la plainte contre Elise Buckle après la découverte de fuites régulières d’informations confidentielles. Une accusation balayée par le syndic, qui a défendu sa collègue en rejetant aussi tout conflit d’intérêts: «Stéphanie Schmutz s’est récusée et n’a donc pas été présente lorsque la Municipalité a pris la décision concernant les sanctions.»

L’autre élément troublant est venu des Verts, qui ont remis en cause le mandataire choisi par la Municipalité pour la conseiller et la soutenir dans l’élaboration d’une stratégie de communication. L’Exécutif a opté pour un spécialiste qui avait déjà obtenu quelques mandats pour la Ville et connaissait donc la maison. Or, cet homme avait fondé une société de conseil en communication dans laquelle le secrétaire municipal a été son associé pendant plus de deux ans et demi entre juillet 2008 et mars 2011. «Nous avons choisi cet expert dans l’urgence, reconnaissait lundi soir Daniel Rossellat. Si c’était à refaire, nous ferions différemment.»

Raphaël Ebinger est rédacteur à la rubrique Vaud & Régions, basé au bureau de Nyon. Journaliste généraliste, il a un intérêt particulier pour la politique locale. Auparavant, il a travaillé pour Le Nord Vaudois et la Presse Nord Vaudois, mais aussi aux bureaux de Lausanne et de Morges pour 24heures. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.