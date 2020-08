Coronavirus à Genève – «La proximité avec la France explique le rebond genevois» Genève enregistre une forte hausse du nombre de cas d’infection. Le ministre cantonal de la Santé Mauro Poggia vient de fermer les boîtes de nuit. Mais il envisage déjà de nouvelles mesures. Julien Culet

Mauro Poggia a annoncé vendredi la fermeture des lieux dansants genevois jusqu’à fin août minimum. Lucien Fortunati

Genève concentre le tiers des nouvelles contaminations suisses et le canton est désormais proche du seuil fédéral désignant les pays à risque. De plus, les derniers chiffres, de lundi à jeudi, ne sont pas bons. Le bout du lac a comptabilisé 214 cas, soit un niveau similaire à la totalité de la semaine précédente. Les boîtes de nuit ayant concentré un nombre élevé de cas ce mois-ci, le Conseil d’état a donc décidé vendredi de les fermer. Le ministre de la Santé Mauro Poggia explique cette situation critique genevoise et menace de nouvelles mesures.