Intervention rare au CHUV – La prouesse qui a épargné le cœur d’un enfant de 4 ans Le cœur d’un petit patient, qui fonctionnait grâce à une machine en attendant une greffe, a pu être conservé après un acte médical rare. Romaric Haddou

Traité en oncologie, le petit garçon avait développé une insuffisance cardiaque après une attaque virale. KEYSTONE

C’est une histoire touchante, en plus d’une prouesse médicale, que raconte le CHUV ce mercredi. Celle d’un enfant de 4 ans dont la survie devait dépendre d’une greffe de cœur et qui, un an après son admission au centre hospitalier, vient de rentrer chez lui parce que son propre cœur fonctionne à nouveau, sans assistance.

Ce petit garçon est arrivé au CHUV au début de l’été 2022 parce qu’il était atteint d’un cancer. Durant son hospitalisation, son cœur a été attaqué par un virus, si bien qu’il a développé une insuffisance cardiaque.

«En raison de son traitement oncologique, l’enfant ne pouvait pas être placé immédiatement sur liste d’attente pour une greffe cardiaque», explique l’hôpital. Puisque son cœur n’était plus capable d’effectuer son travail de pompe, il a été placé sous assistance à l’aide d’un dispositif externe appelé Berlin Heart.

D re Marie-Hélène Perez, médecin-cheffe et responsable des Soins intensifs pédiatriques du CHUV. CHUV

«C’est une pompe branchée directement sur le cœur et qui, grâce à une machine pneumatique, va aspirer le sang puis le réinjecter», explique la Dre Marie-Hélène Perez, médecin-cheffe et responsable des Soins intensifs pédiatriques du CHUV. Le dispositif est très encombrant, bien qu’il existe désormais en version portable (l’Excor Active), et peut entraîner de nombreuses complications, notamment la formation de caillots sanguins qui peuvent conduire à un AVC.

«Cette machine soulage le cœur malade en l’aidant dans son travail. Elle est vraiment contraignante mais offre un répit en attendant une potentielle greffe», indique le Dre Perez.

Quelques mois après la pose du Berlin Heart, l’horizon du petit garçon s’est éclairci puisque les médecins ont constaté que son cœur commençait à récupérer. «Une compétition entre le cœur et la machine était en train de s’installer. C’est à partir de ce moment que l’idée d’un sevrage de l’assistance sans passer par une greffe a commencé à germer», raconte le Dr Stefano Di Bernardo, médecin-chef en cardiologie pédiatrique du Service de pédiatrie du CHUV.

«Ce n’est pas une première mondiale mais nous n’en sommes pas loin.» Dre Marie-Hélène Perez, médecin-cheffe et responsable des Soins intensifs pédiatriques du CHUV

En général, le dispositif est retiré pour laisser place à un nouveau cœur. Comme il est directement implanté dans le muscle cardiaque, le retrait peut endommager les tissus. «Des trous sont faits pour mettre les canules donc, quand vous les enlevez, ça laisse des cicatrices, comme après un infarctus. Intervenir en préservant le cœur, c’est vraiment de la dentelle», image Marie-Hélène Perez.

Après réflexion, les parents du petit garçon et l’équipe médicale ont opté pour ce sevrage. Des opérations de ce type avaient déjà été réalisées mais, la plupart du temps, sur des dispositifs implantés sur un seul ventricule du cœur. Là, il s’agissait d’une assistance biventriculaire. «Ce n’est pas une première mondiale mais nous n’en sommes pas loin», situe la médecin-cheffe.

«L’opération a duré une matinée entière et a été un succès. L’enfant a pu quitter les soins intensifs quelques jours après et rentrer chez lui un mois plus tard», se félicite le CHUV.

Suivi strict

En rémission de son cancer, le petit patient reste suivi de très près. Il s’agit de contrôler que son cœur continue de fonctionner normalement à moyen puis long terme. «Le besoin d’une greffe ultérieure ne peut jamais être exclu mais une telle récupération pour un cas aussi sévère est très rare», souligne le Dre Perez.

Et de préciser que, malgré cette issue positive, l’utilisation du Berlin Heart ne permet pas toujours de sauver les patients, loin de là. Raison pour laquelle «la population doit garder en tête que le don d’organes est absolument essentiel pour sauver des vies».

Lire aussi Abo Avancée médicale La transplantation cardiaque vit une révolution qui fait débat

Romaric Haddou est journaliste à la rubrique Vaud et régions depuis 2016. Il couvre en particulier le domaine de la santé. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.