Solution – La protection des requins passe par Genève La fondation Save our Seas soutient des projets sur le terrain et sensibilise aussi la population ici, afin de préserver les squales et les raies. Antoine Grosjean

Le rôle et l’importance des requins est expliqué dans un kit pédagogique élaboré par Save our Seas. GETTY IMAGES

Certes, les requins et les raies ne vivent pas dans le Léman. Pourtant, c’est à Genève que la fondation Save our Seas, qui œuvre depuis bientôt dix-huit ans à leur préservation, a son siège. Au-delà du travail de terrain qu’elle effectue elle-même ou finance aux quatre coins du monde, elle s’est en effet donné pour mission de sensibiliser le public à cette problématique, notamment en Suisse. Car même sans avoir d’accès direct aux océans, nos modes de vie et de consommation locaux ont un impact sur leur santé. Il n’y a pas que la surpêche et la soupe d’ailerons de requins qui menacent les squales.