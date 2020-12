Lettre du jour – La protection des pays souverains Opinion Courrier des lecteurs

KEYSTONE

Cologny, 2 décembre

Vous souvenez-vous du nuage radioactif de Tchernobyl (1986)? Il s’était miraculeusement arrêté à la frontière française d’après les autorités de ce pays! On a bien rigolé… Mais il semble que le même phénomène se reproduise avec la Covid-19. Ce virus est sommé de se conformer aux décisions des politiques, et non le contraire.

Il doit respecter les normes différentes des pays, régions, cantons (voire communes) concernés. À moins que ce soit aux nationalités?

Un skieur français ou italien semble ainsi beaucoup plus vulnérable qu’un skieur suisse, et ce sur la même montagne. Y’en a point comme nous! C’est formidable de se sentir ainsi protégé par un pays souverain.

Oui, c’est le mot-clef en ce moment: souverain! C’est comme la liberté individuelle, valeur quasi sacrée de nos sociétés capitalistes qui en font la condition de la consommation, donc de la croissance. Même si cette liberté individuelle induit des contraintes collectives insupportables pour tous les vivants de la planète. Plus les problèmes sont mondiaux, plus les hommes veulent les résoudre à l’échelon local, voire individuel. Allez comprendre… Et dans l’autre sens? Du local vers l’universel. Certains ont pensé récemment que les droits de l’homme, en vigueur dans certains pays, pouvaient s’exporter ailleurs dans le monde. Grave erreur!

La membrane qui entoure l’homme et ses différentes communautés s’est durcie, et nombreux sont les auteurs qui tentent de comprendre pourquoi. Alors lisons et relisons ceux qui nous font (re)découvrir que les civilisations qui ont survécu sont celles qui ont adopté l’entraide et la solidarité, et pas le repli sur soi et la compétition.

Il serait peut-être temps de remplacer, ou en tout cas d’équilibrer les dires des Trump, Bolsonaro, Erdogan et Cie dans les colonnes de nos journaux par des auteurs de la société civile qui cherchent vraiment une vision d’un monde post-Covid différent.

Richard Jaquemet