Coronavirus – La protection civile à nouveau mobilisée Les personnes astreintes à la protection civile seront à nouveau appelées en renfort pour faire face à la crise du coronavirus. Un maximum de 500’000 jours de service pourra être fourni d’ici au 31 mars prochain.

Quelque 24’000 membres de la protection civile avaient accompli environ 300’000 jours de service dans les 26 cantons, en particulier pour le soutien aux institutions de santé au printemps dernier. KEYSTONE

Le Conseil fédéral a décidé de convoquer à nouveau les personnes astreintes à la protection civile pour répondre à la demande des cantons. Un maximum de 500’000 jours de service pourra être fourni d’ici au 31 mars prochain afin de faire face à la crise du coronavirus. Un maximum de 500’000 jours de service pourra être fourni d’ici au 31 mars 2021.

Ces dernières semaines, le nombre de cas a de nouveau fortement augmenté, rappelle le Conseil fédéral dans un communiqué. Les institutions de santé, notamment les EMS, sont sur le point d’atteindre la limite de leurs capacités au niveau du personnel et sollicitent de plus en plus l’appui de la protection civile auprès des cantons. Pour rappel, celle-ci permet de décharger le personnel de soin qui est lui-même de plus en plus touché et doit se mettre en quarantaine ou se confiner. Elle permet également de renforcer le traçage des contacts et les tests PCR dont l’efficacité est limitée par le nombre élevé de cas.

De plus, la protection civile fournit un appui dans les domaines de la logistique et de la conduite, par exemple pour le transport, la mise en place et l’exploitation de structures d’accueil dans les hôpitaux, le soutien des états-majors de crise ou la gestion de centres d’appels téléphoniques. Il incombe aux cantons de fixer la priorité des tâches et des interventions en fonction des besoins et du degré d’urgence.

Le Conseil fédéral rappelle dans son communiqué qu’une convocation à échelle nationale permet d’utiliser les ressources en personnel de la protection civile disponibles dans toute la Suisse et de les mettre à disposition de manière ciblée pour l’appui intercantonal. Cela confère aux cantons une sécurité en matière de planification, comme dans la situation extraordinaire du printemps dernier.

Les cantons conservent d’ailleurs la responsabilité opérationnelle pour la convocation et l’engagement, pour autant que les autres moyens d’appui ne suffisent pas ou quand l’engagement est urgent, souligne Berne.

Pour rappel, le Conseil fédéral avait déjà mis un contingent de la protection civile à la disposition des cantons le 20 mars dernier. À cette occasion, quelque 24’000 membres de la protection civile avaient accompli environ 300’000 jours de service dans les 26 cantons, en particulier pour le soutien aux institutions de santé. La première convocation à l’échelon national a pris fin le 30 juin dernier.

