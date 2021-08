Énergie géothermique – La prospection du sous-sol joue les prolongations Une énième campagne de sondage par camions vibreurs va démarrer. Les Services industriels ont besoin de plus de temps pour transformer l’essai. Antoine Grosjean

À partir du 13 septembre, onze camions vibreurs vont sillonner le canton et la France Voisine. LUCIEN FORTUNATI

L’État et les Services industriels de Genève (SIG) lancent une nouvelle campagne de prospection du sous-sol dans le but d’exploiter à terme la géothermie pour chauffer des bâtiments. À partir du 13 septembre, onze camions vibreurs vont sillonner le canton et la France voisine pendant six semaines afin de collecter des données géologiques par résonance. Cela fait déjà sept ans que l’on explore notre sous-sol en vue d’y trouver le Graal énergétique: une ressource thermique locale, renouvelable et très faiblement émettrice en CO₂. Mais contrairement aux campagnes de sondage précédentes, celle-ci permettra d’établir une cartographie du sous-sol en 3D.