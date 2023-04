Football – La Promotion League tend les bras à Servette M21 Les jeunes Grenat pourraient valider leur montée dimanche contre Coffrane. Une saison déjà réussie pour l’entraîneur Luigi Pisino. Valentin Schnorhk

Ilyes Chaïbi, ici avec la première équipe contre Lugano, a inscrit 20 buts en 1 re ligue Classic avec Servette M21. BASTIEN GALLAY/GALLAYPHOTO

Ce sera peut-être dimanche (16 h 00) contre Coffrane, sur le terrain des Libellules. Ou alors mercredi soir à Grand-Saconnex. Ou bien encore un petit peu plus tard. Qu’importe, il reste suffisamment d’échéances – huit, pour être exact – aux M21 du Servette FC pour transformer leur domination de la 1re ligue Classic en une montée en Promotion League. Tout cela sera entériné prochainement, moins d’un an après que la réserve des Grenat a enfin quitté la 2e ligue inter pour se confronter à un niveau plus conforme à ses aspirations de formation.