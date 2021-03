En mode pause depuis octobre – La Promotion League prépare sa rentrée Considérés comme semi-professionnels par Swiss Olympic, les clubs de 3e division helvétique peuvent s’entraîner normalement. Ceux de 1re ligue classique ont été recalés. Nicolas Jacquier

Entraîneur d’Yverdon-Sport, Jean-Michel Aeby a retrouvé ses joueurs le lundi 1 er mars à l’entraînement. FLASHPRESS/ALLENSPACH

Pour Jean-Michel Aeby, le lundi 1er mars restera une date importante. Comme pour des centaines de techniciens en Suisse, le coach d’Yverdon-Sport a retrouvé ses joueurs au stade municipal pour un premier entraînement collectif (en deux groupes de 15 personnes dans un premier temps). «On commence à apercevoir le bout du tunnel, se réjouit le Genevois. Il était important de pouvoir retrouver le contact visuel, d’être à nouveau ensemble et non plus seul à la maison en train de ressasser ce qui se passe ou, pire, ce qui n’arrive pas.»

Après des mois de confinement et d’interruption de la compétition, la Première Ligue (qui comprend aussi bien la Promotion League que la 1re ligue, soit un total de 58 équipes) prépare activement son retour au jeu. On sait désormais que cette reprise s’effectuera à huis clos et par étapes.