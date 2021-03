Football – La Promotion League est fixée Les équipes de troisième division reprendront la compétition le mercredi 31 mars et disputeront 22 matches en tout. Sport-Center

Jean-Luc Auboeuf

Il aura fallu un peu plus de deux semaines à la Première Ligue pour se prononcer. Celle-ci a pris le temps de consulter les clubs de Promotion League (la 1ère ligue n’étant pas autorisée à reprendre), de chercher la formule la plus équitable et, dix-sept jours après la reprise des entraînements, tout est désormais clair. À moins, évidemment, d’un grand retour en arrière concernant les restrictions liées au Covid 19.

Sans ça, les équipes de Promotion League disputeront 22 matches. Ce qui signifie que le classement sera scindé en deux à la fin du premier tour, prévue fin avril. Les huit premiers s’affronteront encore une fois chacun, les huit derniers feront de même entre eux et le championnat s’arrêtera là. Si tout se déroule comme prévu, l’équipe la mieux classée ayant obtenu sa licence sera promue en Challenge League, tandis que le sort des deux derniers dépendra vraisemblablement du retour au jeu, ou non, de la catégorie inférieure.

Les premiers matches, cinq mois après la suspension du championnat, sont prévus le mercredi 31 mars et le jeudi 1er avril. Pour rappel, Yverdon Sport mène largement le bal avec ses 26 points en dix matches.