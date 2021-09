L’éditorial - La promesse d’un monde d’après

La promesse d’un monde meilleur n’a eu de cesse d’être trahie par le cours de l’histoire. Vingt ans après, le 11 septembre 2001, lui, n’a pas fait mentir ses oracles. Plus que l’effondrement des tours du World Trade Center, c’est la frappe du Pentagone qui tétanisait l’Amérique. Elle révélait le tremblement de la première puissance militaire mondiale en son centre. La débandade de l’armée américaine en Afghanistan n’en est qu’un nouveau soubresaut.

À la fin du XXe siècle, la chute du mur de Berlin devait ouvrir un horizon démocratique à l’Est. On pronostiqua même la fin de l’histoire. Il n’en fut rien. La faiblesse du «monde libre» comme on l’appelait autrefois autorisait la Russie à annexer illégalement la Crimée et à faire une guerre non déclarée à l’Ukraine. En Europe, Pologne, Hongrie et République tchèque se sont détournées peu à peu de nos valeurs sans craindre la réaction de Bruxelles.

Le Printemps arabe à son tour était applaudi à l’Ouest. Il allait ouvrir un mariage vertueux entre l’islam et la démocratie. Sauf que l’Occident renonçait à débusquer l’assassin de Damas, laissant Moscou et Téhéran lui offrir un sursis. Et qu’il ne reste rien de cette aspiration démocratique en Égypte ou en Tunisie, tombées aux mains des islamistes puis des militaires.

Le 11 Septembre annonçait d’autres attaques terroristes des sociétés démocratiques. Plus que la fin des idéologies de 1989, il annonçait le retour des religions dans leur version fondamentaliste et un monde démocratique se livrant à l’obsession sécuritaire, au populisme et à la peur de l’autre.

Le monde après le 11 Septembre est plus dangereux, plus mouvant, plus incertain. Il peut aussi sortir l’Occident de sa sidération, de son impuissance à rester ferme sur ses valeurs. En opposant la démocratie et la justice à l’arbitraire et à la barbarie.

