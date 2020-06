Portrait de Flavia Zanon – La productrice croit au hasard et aux histoires La productrice de Close Up Films à Genève a été distinguée par Producers on the Move. Boris Senff

Flavia Zanon, productrice pugnace et pleine d’autodérision. Laurent Guiraud

Comment devient-on producteur de cinéma? En comptant des liasses de dollars et en fumant de gros cigares? Les voies de l’existence sont parfois moins caricaturales, voire carrément hasardeuses. En 2010, après des études en Sciences Po et un séjour au Japon, Flavia Zanon ne sait pas trop ce qu’elle se veut et hésite à se lancer dans la carrière équivoque que lui propose une agence de scouting en mannequins. «On allait me donner des responsabilités, je m’imaginais déjà partir dans des pays de l’Est à la recherche de filles de 14 ans auxquelles j’allais devoir dire qu’elles étaient trop grosses.»