Reprise de la production en Libye après des mois de blocage

La Compagnie libyenne nationale de pétrole (NOC) a annoncé vendredi la reprise de la production et des exportations de pétrole en Libye après environ six mois de blocage en raison du conflit qui déchire le pays. Un premier navire devait commencer à charger le brut du port pétrolier al-Sedra, dans l'est du pays, a ajouté la NOC dans un communiqué.

Mais la production prendra du temps pour atteindre ses niveaux d'avant le blocage (environ 1,2 million de barils par jour) «en raison des dommages importants aux réservoirs et aux infrastructures causés par le blocus illégal imposé depuis le 17 janvier», a précisé la compagnie.

La Libye, qui dispose des réserves les plus abondantes d'Afrique, est déchirée par un long conflit entre pouvoirs rivaux, avec le Gouvernement d'union nationale (GNA) reconnu par l'ONU et basé à Tripoli d'un côté et le maréchal Khalifa Haftar, qui règne sur l'Est et une partie du Sud, de l'autre.