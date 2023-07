KEYSTONE

Petit-Lancy, 2 juillet

Voilà un sujet très tendance en ces temps agités. Il y a toujours eu des incidents et le plus souvent, ils se terminent tranquillement, les agents s’employant à désamorcer les situations chaudes. Mais quand un incident s’envenime, il se trouve toujours un Zorro, défenseur de la veuve et de l’orphelin, pour filmer les «tortionnaires» s’acharnant sur un innocent.

Preuve irréfutable toujours à charge, mais il ne se soucie guère de ce qui a pu se passer avant: provocations, injures, crachats, etc. Est-il raisonnable de penser que toutes les personnes qui choisissent de faire carrière avec un uniforme se transforment automatiquement en Rambo sanguinaires et avides d’en découdre avec le citoyen lambda? Certainement pas.

Ces minorités, bruyantes et tapageuses, allergiques à toute forme d’autorité, qu’on peut voir dans certains reportages, ces «gentils citoyens» tout de noir vêtus, casqués, masqués et armés de gourdins et de masses en plomb, elles ne forment assurément pas une marche blanche. Au vu de ce qui s’est passé à Lausanne, la prochaine étape c’est quoi? La kalachnikov. Une chance que les armes ne soient pas en vente libre chez nous. La violence amène la violence. Ils ne pensent qu’à leurs libertés et se fichent de celles des autres.

Ces minorités prétendent que «l’uniforme tue et rend con!» Il n’est vraiment pas nécessaire de porter l’uniforme pour être con. Pour conclure: la différence entre un «vieux con» et un «jeune con», le jeune con sévit plus longtemps.

Jean-Marc Butty

